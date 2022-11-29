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Gazzetta, Sabiri l’idea della Fiorentina: formula? O prestito con diritto di riscatto o contropartite 

Sabiri è l'ideale per il 4-2-3-1 della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2022 09:22
Gazzetta, Sabiri l’idea della Fiorentina: formula? O prestito con diritto di riscatto o contropartite  -
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Gazzetta, Sabiri l’idea della Fiorentina: formula? O prestito con diritto di riscatto o contropartite 

La Fiorentina ne ha parlato con la Samp di Sabiri e probabilmente tornerà a farlo visto che nel nuovo 4-2-3-1 di Italiano il marocchino potrebbe trovarsi a proprio agio. Oggi è solo un’idea: i viola vorrebbero farla decollare se i conti dovessero tornare, inserendo un giocatore (Zurkowski? Maleh?) o l’opzione di riscatto su un eventuale prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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