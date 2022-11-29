Nazione, la Fiorentina prova a chiudere per Sabiri ma troppi i 10 milioni richiesti dalla Sampdoria
I contatti tra la Samp e la Fiorentina sono stati già registrati
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2022 09:17
Contatti tra Fiorentina e Sampdoria già registrati per Sabiri, c'è un po' di concorrenza ma anche la voglia di provare a chiudere, anche se non intorno ai 10 milioni richiesti. La Fiorentina lo valuta un po' meno. Lo scrive La Nazione.
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