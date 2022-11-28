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Terremoto in casa Juventus, Sky Sport annuncia: "Come Calciopoli nel 2006, inchiesta smaschera tutto"

Un vero e proprio caos in casa Juventus, tutto il CDA bianconero si è dimesso perchè sta per arrivare un nuovo grande scandalo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 23:53
Terremoto in casa Juventus, Sky Sport annuncia: "Come Calciopoli nel 2006, inchiesta smaschera tutto" -
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Terremoto in casa Juventus, Sky Sport annuncia: "Come Calciopoli nel 2006, inchiesta smaschera tutto"

Federico Ferri, direttore di di Sky Sport, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 per commentare il terremoto in casa Juventus: "Quello che sta accadendo inb queste ore è totalmente collegabile alla vicenda dell'inchiesta Prisma, alle plusvalenze, all'ipotesi del falso in bilancio, ai rilievi della Consob. Questo è l’inizio di un nuovo percorso: sono in arrivo, con tutta probabilità dei rinvii a giudizio, gli avvocati hanno in mano le carte dei processi e ci sono le carte delle intercettazioni. Il livello di emergenza senza andare a fare paragoni ma come senso di responsabilità è del tutto paragonabile al 2006". Lo riporta TMW

SI DIMETTE TUTTO IL CDA DELLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/clamoroso-a-torino-si-dimette-lintero-cda-della-juventus-lascia-anche-agnelli/194115/

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