Clamoroso a Torino: si dimette l'intero cda della Juventus, lascia anche Agnelli
Come riportato da Sky Sport, è clamoroso quello che sta succedendo a Torino in queste ore: il Cda della Juventus nella sua totalità ha rassegnato le dimissioni. In attesa di comunicati ufficiali del c...
Come riportato da Sky Sport, è clamoroso quello che sta succedendo a Torino in queste ore: il Cda della Juventus nella sua totalità ha rassegnato le dimissioni. In attesa di comunicati ufficiali del club, sembrerebbero esser state decisive le contestazioni della Consob sulle plusvalenze. All'ad della Juventus Arrivabene resteranno le deleghe nel periodo di transizione fino all'insediamento della nuova società. La certezza è una sola al momento: è finita l'era Agnelli a Torino.
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