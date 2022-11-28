Clamoroso a Torino: si dimette l'intero cda della Juventus, lascia anche Agnelli

Come riportato da Sky Sport, è clamoroso quello che sta succedendo a Torino in queste ore: il Cda della Juventus nella sua totalità ha rassegnato le dimissioni. In attesa di comunicati ufficiali del c...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2022 21:49

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