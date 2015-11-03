Notizie Arrivabene Fiorentina

Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”
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