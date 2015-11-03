Notizie Arrivabene Fiorentina

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Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”

30 settembre 2025 09:30

Clamoroso a Torino: si dimette l'intero cda della Juventus, lascia anche Agnelli

28 novembre 2022 21:49

Da Torino raccontano: "Arrivabene a Firenze nell'ufficio di Barone con una valigetta per Vlahovic"

20 maggio 2022 13:18

Arrivabene rivela: "Vlahovic voleva solo la Juventus. Preaccordo? No, è un falso assoluto"

18 marzo 2022 09:11

La Juventus non ha i soldi nemmeno per il rinnovo di Dybala, il dietrofront: "Vediamo se lo merita"

09 gennaio 2022 18:18

Vlahovic alla Juventus? Risponde Arrivabene: "Sui costi adesso dobbiamo stare attenti, bilanciati"

29 ottobre 2021 18:35

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