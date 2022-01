La Juventus non ha i soldi nemmeno per il rinnovo di Dybala, il dietrofront: “Vediamo se lo merita”

L’ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato a Dazn prima del match contro la Roma e ha spento molto i sogni di mercato dei tifosi della Juventus, ma ha anche parlato del rinnovo di Dybala, che era stato dato per fatto e definito ma le condizioni precarie economiche della Juventus hanno rimesso tutto in discussione, le sue parole registrate da TMW:

“I programmi sono chiari. La qualificazione alla Champions è un obiettivo, come andare più avanti possibile in Champions. Avanti così, cercando di raggiungere gli obiettivi. La rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte di varie nazionali. La rosa è in costruzione: avanti così per vincere. Rinnovo di Dybala definito? No, data la situazione abbiamo detto che ci saremo rivisti con i giocatori a febbraio. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare di valere il valore che gli si dà. Vale per i giocatori e per i dirigenti”.

