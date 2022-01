Zanetti smentisce Montolivo in diretta: “Abbiamo vinto contro la Fiorentina, potevamo farlo oggi”

Nel corso della diretta su Dazn del post partita tra Venezia e Milan, l’ex giocatore viola Montolivo ha cercato di rincuorare l’allenatore veneto Paolo Zanetti dopo la sconfitta contro i rossoneri per 0-3: “In fondo non sono queste le partite che contano per la salvezza” ma Zanetti lo smentisce subito: “Non è cosi, abbiamo pareggiato contro la Juventus, abbiamo vinto contro la Roma e abbiamo vinto anche contro la Fiorentina, sono proprio questi i punti che ci stanno facendo salvare, dunque potevamo farli anche oggi contro il Milan” conclude Zanetti.

