Nazione, Sensi, l’Inter apre alla cessione, può arrivare alla Fiorentina: ipotesi prestito fino a giugno

Era stato una delle prime idee del mercato estivo della Fiorentina. Piaceva già nei giorni di Gattuso, poi la pista che portava a Stefano Sensi, aveva finito per perdere consistenza. Niente di male vista anche la disponibilità dell’Inter a far partire il giocatore se in qualche modo la Fiorentina potesse valutare l’eventualità dell’innesto (in prestito) del centrocampista. Lo scrive La Nazione.

