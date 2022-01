CorSport, Amrabat, Torino in pole, la Fiorentina apre al prestito con obbligo fissato a 15 milioni

Amrabat a Firenze non sta trovando spazio, ed ora 2-3 elementi vanno tirati fuori dal gruppo per mantenere le giuste proporzioni numeriche. Le richieste “vere” ci sono soprattuto per il centrocampista acquistato nel gennaio 2020 dal Verona, che domani inizierà la Coppa D’Africa. A Torino e Cagliari in Italia, si sono aggiunte Betis ed Espanyol in Spagna e infine Twente e Feyenoord in Olanda. I granata sono ancora avanti (Juric è fondamentale) ma chi è interessato ad Amrabat sa che la Fiorentina accetta il prestito fino a giugno ma solo a condizione che sia seguito l’obbligo di riscatto a circa 15 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

