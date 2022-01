Tuttosport, Aramu piace alla Fiorentina: offerti 10 milioni, non bastano, muro del Venezia

La Fiorentina, finora indiscussa regina del mercato, ha provato ad assicurarsi uno degli emergenti di questo campionato: Mattia Aramu. Da Venezia confermano che i viola si sono mossi concretamente per il giocatore offrendo 10 milioni: non abbastanza per il club veneto che peraltro non ha nessuna intenzione di privarsi del suo fantasista a metà stagione. Lo scrive Tuttosport.

