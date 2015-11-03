Labaro Viola

Notizie Aramu Fiorentina

Gazzetta, Bajrami vicinissimo alla Fiorentina, l'Empoli lo sostituisce con Aramu. In azzuro Zurkowski

01 luglio 2022 13:13

Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza

30 marzo 2022 12:50

Maggiore ed Aramu nel mirino della Fiorentina: il contratto in scadenza nel 2023 un alleato

30 marzo 2022 09:38

Tuttosport, Aramu piace alla Fiorentina: offerti 10 milioni, non bastano, muro del Venezia

09 gennaio 2022 10:02

Venezia fa gioire Firenze, la Juventus pareggia in laguna, la Fiorentina è quinta in classifica da sola

11 dicembre 2021 19:55

Nazione, il Venezia rivuole Maleh. La Fiorentina propone uno scambio alla pari con Arumu

01 dicembre 2021 12:31

Archivio

Esplora l'archivio di Aramu

Sett. 26 Sett. 13 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 48