Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Dalot, Senesi, Aramu e Maggiore giocatori molto forti e che potrebbero arrivare a prezzi vantaggiosi

A cura di Redazione Labaroviola 30 marzo 2022 12:50

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