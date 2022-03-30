Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza
La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Dalot, Senesi, Aramu e Maggiore giocatori molto forti e che potrebbero arrivare a prezzi vantaggiosi
La Nazione racconta dell'interesse della Fiorentina per il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore, classe 1998, che Italiano conosce molto bene. Prezzo: 8,5 milioni, scadenza al 30 giugno del prossimo anno, quindi a un prezzo molto conveniente. Lo stesso discorso vale per Mattia Aramu, classe 1995, trequartista del Venezia che costa sui 6 milioni, ma che a differenza di Maggiore ha nel contratto un'opzione di rinnovo annuale. Il quotidiano nota che anche i giocatori monitorati all'estero, ad esempio Dalot e Senesi, hanno il contratto in scadenza tra poco più di 12 mesi. Una linea strategica netta che punta ad aggredire profili dal prezzo ribassato.
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