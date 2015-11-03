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Notizie Maggiore Fiorentina

Salernitana-Fiorentina: i granata arriveranno con 8 giorni di riposo, i viola giocheranno 3 partite in 7 giorni

15 aprile 2024 14:34

Salernitana su Maggiore: pareggiata l'offerta del Torino. Il centrocampista piace anche alla Fiorentina

29 giugno 2022 20:08

Tuttosport, Torino in pole per Maggiore: la Fiorentina proverà un altro sgambetto?

27 giugno 2022 09:05

Gazzetta dello Sport, Maggiore non rinnova e lascerà lo Spezia. Fiorentina in pole per l'acquisto

26 giugno 2022 18:37

Tuttosport, Maggiore nel mirino della Fiorentina, servono 6 milioni. Concorrenza Torino e Bologna

23 giugno 2022 09:11

Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l'alternativa per il centrocampo

12 giugno 2022 12:07

Dalla Liguria, Maggiore rompe e non rinnova con lo Spezia, la Fiorentina può prenderlo per 1.5 milioni

11 giugno 2022 13:51

Corriere dello Sport, Maggiore non rinnova, Fiorentina su di lui: lo Spezia chiede 7 milioni 

11 giugno 2022 10:08

Tuttosport, Fiorentina interessata a Maggiore: si può chiudere per 4 milioni. C'è anche il Torino

05 giugno 2022 17:34

Da La Spezia, torna di moda Maggiore per il centrocampo della Fiorentina. È una richiesta di Italiano

31 maggio 2022 22:16

Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza

30 marzo 2022 12:50

Maggiore ed Aramu nel mirino della Fiorentina: il contratto in scadenza nel 2023 un alleato

30 marzo 2022 09:38

Cm.com, Italiano ha chiesto alla società viola di prendere Maggiore dallo Spezia a fine anno

18 marzo 2022 19:31

Thiago Motta ripensa alla Fiorentina: "C'era fallo prima del gol di Piatek, Odriozola spinge Maggiore"

19 febbraio 2022 23:36

Repubblica, Benassi in uscita. Fiorentina su Maggiore, sarà il colpo per l'estate?

30 dicembre 2021 10:35

Dalla Liguria, Maggiore non rinnova con lo Spezia. La Fiorentina può prenderlo per soli 4 milioni

09 dicembre 2021 12:45

Bucchioni: "La Juventus non ha i soldi per Vlahovic. Da giugno in tribuna se non accetta cessione"

30 ottobre 2021 22:37

Di Marzio: “Fiorentina su Maggiore dello Spezia, può arrivare, è il pupillo di Italiano”

29 giugno 2021 09:11

Stadio, la Fiorentina vuole Maggiore, ma gli attriti con lo Spezia per Italiano ostacolano la trattativa

20 giugno 2021 13:32

Per Maggiore dello Spezia è corsa a due tra Fiorentina e Atalanta. La situazione...

20 giugno 2017 19:28

Ag. Maggiore: "E' vero, abbiamo parlato con la Fiorentina di Giulio, anche in sede"

29 maggio 2017 11:39

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