Notizie Maggiore Fiorentina

Salernitana-Fiorentina: i granata arriveranno con 8 giorni di riposo, i viola giocheranno 3 partite in 7 giorni
15 aprile 2024 14:34
Salernitana su Maggiore: pareggiata l'offerta del Torino. Il centrocampista piace anche alla Fiorentina
29 giugno 2022 20:08
Tuttosport, Torino in pole per Maggiore: la Fiorentina proverà un altro sgambetto?
27 giugno 2022 09:05
Gazzetta dello Sport, Maggiore non rinnova e lascerà lo Spezia. Fiorentina in pole per l'acquisto
26 giugno 2022 18:37
Tuttosport, Maggiore nel mirino della Fiorentina, servono 6 milioni. Concorrenza Torino e Bologna
23 giugno 2022 09:11
Gazzetta, Pinamonti e Grillitsch le priorità per la Fiorentina, Maggiore è l'alternativa per il centrocampo
12 giugno 2022 12:07
Dalla Liguria, Maggiore rompe e non rinnova con lo Spezia, la Fiorentina può prenderlo per 1.5 milioni
11 giugno 2022 13:51
Corriere dello Sport, Maggiore non rinnova, Fiorentina su di lui: lo Spezia chiede 7 milioni
11 giugno 2022 10:08
Tuttosport, Fiorentina interessata a Maggiore: si può chiudere per 4 milioni. C'è anche il Torino
05 giugno 2022 17:34
Da La Spezia, torna di moda Maggiore per il centrocampo della Fiorentina. È una richiesta di Italiano
31 maggio 2022 22:16
Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza
30 marzo 2022 12:50
Maggiore ed Aramu nel mirino della Fiorentina: il contratto in scadenza nel 2023 un alleato
30 marzo 2022 09:38
Cm.com, Italiano ha chiesto alla società viola di prendere Maggiore dallo Spezia a fine anno
18 marzo 2022 19:31
Thiago Motta ripensa alla Fiorentina: "C'era fallo prima del gol di Piatek, Odriozola spinge Maggiore"
19 febbraio 2022 23:36
Repubblica, Benassi in uscita. Fiorentina su Maggiore, sarà il colpo per l'estate?
30 dicembre 2021 10:35
Dalla Liguria, Maggiore non rinnova con lo Spezia. La Fiorentina può prenderlo per soli 4 milioni
09 dicembre 2021 12:45
Bucchioni: "La Juventus non ha i soldi per Vlahovic. Da giugno in tribuna se non accetta cessione"
30 ottobre 2021 22:37
Di Marzio: “Fiorentina su Maggiore dello Spezia, può arrivare, è il pupillo di Italiano”
29 giugno 2021 09:11
Stadio, la Fiorentina vuole Maggiore, ma gli attriti con lo Spezia per Italiano ostacolano la trattativa
20 giugno 2021 13:32
Per Maggiore dello Spezia è corsa a due tra Fiorentina e Atalanta. La situazione...
20 giugno 2017 19:28
Ag. Maggiore: "E' vero, abbiamo parlato con la Fiorentina di Giulio, anche in sede"
29 maggio 2017 11:39
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