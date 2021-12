Dalla Liguria, Maggiore non rinnova con lo Spezia. La Fiorentina può prenderlo per soli 4 milioni

Come riporta il Secolo XIX Alessandro Lucci, agente di Giulio Maggiore è atteso oggi nella sede dello Spezia. Per il rinnovo non sarà facile trovare un accordo tra le parti. Il Ds Pecini proporrà un’intesa almeno fino al 2026, con un corposo adeguamento, nei parametri dettati dai Platek. Lucci, considerato che non è detto che lo Spezia si salvi, avrebbe tutto l’interesse a portare avanti una trattativa al rallentatore, per studiare la situazione e decidere a giugno 2022. Se Maggiore non rinnovasse, come probabile, la sua valutazione di mercato si attesterebbe sui 4 milioni, invece degli almeno 10 che varrebbe col rinnovo. Sul giocatore ci sono Atalanta, Inter, Torino, Bologna e Fiorentina. Società che pagherebbero quei 4 milioni la prossima estate, pur di avere subito il centrocampista

