Ag. Maggiore: "E' vero, abbiamo parlato con la Fiorentina di Giulio, anche in sede"

L'agente di Giulio Maggiore, Daniele Martinelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport circa il futuro del suo assistito, confermando l'interesse della viola per il talento classe 1998 in fo...

L'agente di Giulio Maggiore, Daniele Martinelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport circa il futuro del suo assistito, confermando l'interesse della viola per il talento classe 1998 in forza allo Spezia. "Posso confermare che con la Fiorentina ne abbiamo parlato anche in sede e che il Sassuolo, come la Sampdoria, hanno fatto qualche sondaggio seguendolo da vicino".