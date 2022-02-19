Thiago Motta ripensa alla Fiorentina: "C'era fallo prima del gol di Piatek, Odriozola spinge Maggiore"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato alla vigilia della partita di campionato, ed è tornato a parlare della gara contro la Fiorentina

slot gacor Nell'antivigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha così parlato in conferenza stampa, queste le sue parole registrate da TMW:

"Contro la Fiorentina è stata una partita difficile per noi, abbiamo affrontato una squadra che cerca di andare in Europa e che ha obiettivi diversi dai nostri. Mi è piaciuto tantissimo restare in partita fino alla fine, contro una squadra forte e che ha valore e che sta dimostrando di poter giocare alla pari anche con chi può vincere il campionato. Mi ricordo la partita con il Milan. Abbiamo preso gol e dopo il pareggio potevamo andare in vantaggio ma alla fine non abbiamo avuto il risultato che speravamo, ma è così".

C'era un fallo prima del rigore concesso?

"Dal punto di vista del campionato sì, era fallo. Si vedono falli meno evidenti e si fischiano, senza nominarli ci sono tanti giocatori che cercano il contatto per il fallo. Non è il caso di Maggiore, credo l'abbia spinto Odriozola, ma è anche vero che in Inter-Liverpool quello non è fallo. Però siamo in Serie A, tutte le settimane si vedono falli meno evidenti fischiati e lì va fischiato fallo".

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

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