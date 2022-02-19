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Dal centro sportivo, Quarta in vantaggio su Igor, Duncan più di Maleh, Saponara favorito su Sottil

La probabile formazione della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta, assente Terracciano, in porta ci sarà Dragowski

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 18:44
Dal centro sportivo, Quarta in vantaggio su Igor, Duncan più di Maleh, Saponara favorito su Sottil - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dal centro sportivo, Quarta in vantaggio su Igor, Duncan più di Maleh, Saponara favorito su Sottil

slot gacor Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le prime notizie di formazione della Fiorentina dal centro sportivo, sono sostanzialmente tre i dubbi per Vincenzo Italiano. In difesa Quarta è in vantaggio su Igor per il posto di centrale al fianco di Milenkovic, a centrocampo in tre si giocano il posto per una maglia, sono Duncan, Maleh e Castrovilli con il primo favorito. In attacco Piatek titolare con Nico Gonzalez e Saponara, che è in vantaggio su Sottil

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