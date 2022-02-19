Dal centro sportivo, Quarta in vantaggio su Igor, Duncan più di Maleh, Saponara favorito su Sottil

La probabile formazione della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta, assente Terracciano, in porta ci sarà Dragowski

slot gacor Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le prime notizie di formazione della Fiorentina dal centro sportivo, sono sostanzialmente tre i dubbi per Vincenzo Italiano. In difesa Quarta è in vantaggio su Igor per il posto di centrale al fianco di Milenkovic, a centrocampo in tre si giocano il posto per una maglia, sono Duncan, Maleh e Castrovilli con il primo favorito. In attacco Piatek titolare con Nico Gonzalez e Saponara, che è in vantaggio su Sottil

PERCASSI VENDE L'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/percassi-vende-il-55-dellatalanta-per-400-milioni-di-euro-a-stephen-pagliuca-imprenditore-usa/166124/