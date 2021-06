Stadio, la Fiorentina vuole Maggiore, ma gli attriti con lo Spezia per Italiano ostacolano la trattativa

Stadio in edicola oggi racconta dell’interessamento della Fiorentina per Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia che ha fatto un’ottima stagione. Il giocatore piace molto a Commisso, ma a causa dell’attuale attrito per la questione Italiano, sostiene il quotidiano i liguri non sono, al momento, gli interlocutori migliori per poter iniziare una trattativa.

INTANTO DALLA LIGURIA PARLANO DELLA TRATTATIVA CON ITALIANO