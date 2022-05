Da La Spezia, torna di moda Maggiore per il centrocampo della Fiorentina. È una richiesta di Italiano

Giulio Maggiore torna in orbita Fiorentina. Stando a quanto riportato da primocanale.it ci sarebbero molte squadre interessate al centrocampista spezzino, ma la maggior interessata è la Fiorentina. Mister Vincenzo Italiano lo ha allenato durante la sua permanenza a La Spezia, ed è proprio il tecnico ex Spezia che lo vorrebbe in viola per rinforzare il centrocampo in vista degli impegni del prossimo anno in Conference League.