Salernitana-Fiorentina: i granata arriveranno con 8 giorni di riposo, i viola giocheranno 3 partite in 7 giorni

Colantuono perde Coulibaly per il match contro la Fiorentina, Maggiore e Boateng in dubbio, Pirola a disposizione: tac negativa

Domenica 21 Aprile alle ore 18 si giocherà Salernitana-Fiorentina all'Arechi di Salerno per la 33esima giornata di Serie A. La Fiorentina deve ancora disputare il match contro il Genoa stasera (32esima di campionato) e la gara contro il Viktoria Plzen giovedì valido per i quarti di finale di Conference League arrivando a Salerno con soli due giorni per recuperare, mentre i granata hanno giocato venerdì in campionato contro la Lazio e arriveranno alla sfida contro i viola con otto giorni di riposo.

La Salernitana di Colantuono avrà Lassana Coulibaly squalificato e quindi indisponibile per la sfida contro i gigliati. Invece il centrocampista Giulio Maggiore dovrà sottoporsi ad accertamenti per valutare l'infortunio subito al ginocchio alla fine del primo tempo della partita di venerdì scorso contro i biancocelesti, che gli ha impedito di scendere in campo nei secondi 45 minuti di gioco.

È uscito tra primo e secondo tempo anche il difensore ex Bayern Monaco Jerome Boateng, che pure sarà da valutare in vista del match coi toscani. Il tedesco rischia in ogni caso di scivolare in panchina dopo la brutta prestazione dell'Olimpico e potrebbe essere sostituito da Fazio, già in panchina contro i biancocelesti anche se Colantuono potrebbe anche riproporre la difesa a quattro, composta da Pirola e Gyomber. Il centrale dell'Under 21 italiana ha preso un brutto colpo alla testa ma la tac a cui si è sottoposto dopo il match ha dato esito negativo e quindi sarà regolarmente a disposizione.

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