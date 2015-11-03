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Notizie Coulibaly Fiorentina

Di Marzio: "Kayode sempre più vicino al Parma. Coulibaly può finire alla Fiorentina"

10 gennaio 2025 08:15

Sky Sport: "Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly"

09 gennaio 2025 20:45

La Fiorentina è interessata a Woyo Coulibaly del Parma. L'operazione di mercato è legata alla partenza di Kayode

08 gennaio 2025 14:33

Di Marzio: "Se parte Kayode la Fiorentina a destra punta su Coulibaly"

08 gennaio 2025 00:16

Nazione: "Uno tra Kayode e Parisi lascerà la Fiorentina. Ai viola piace Coulibaly del Parma"

05 gennaio 2025 10:16

Corriere dello Sport: “Kayode al Parma e Coulibaly alla Fiorentina? Quest’ultimo verrà ceduto solo a titolo definitivo”

03 gennaio 2025 09:39

Corriere Fiorentino: “Kayode al Parma? La Fiorentina pensa a Coulibaly come possibile contropartita”

02 gennaio 2025 10:06

Gazzetta: “Pablo Marì non rinnova, c'è Palladino. Piace Coulibaly del Parma"

31 dicembre 2024 11:16

Gazzetta: “La Fiorentina vuole Coulibaly del Parma indipendentemente dall’addio o meno di Kayode”

27 dicembre 2024 09:27

Moretto scrive: "Coulibaly potrebbe lasciare il Parma a gennaio. C'è l'interesse della Fiorentina"

26 dicembre 2024 17:15

Gazzetta svela: “Idea scambio di prestiti Kayode-Coulibaly tra Parma e Fiorentina"

18 dicembre 2024 09:41

Salernitana-Fiorentina: i granata arriveranno con 8 giorni di riposo, i viola giocheranno 3 partite in 7 giorni

15 aprile 2024 14:34

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