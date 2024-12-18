Gazzetta svela: “Idea scambio di prestiti Kayode-Coulibaly tra Parma e Fiorentina"

La Fiorentina potrebbe intavolare una trattativa con il Parma

Il mercato di gennaio si avvicina e la Fiorentina vuole perfezionare la rosa di mister Palladino. Oltre al possibile scambio Biraghi-Spinazzola col Napoli, il club gigliato potrebbe intavolare una trattativa col Parma.

L'idea sarebbe quella di uno scambio Kayode-Coulibaly; il terzino destro viola al momento è totalmente oscurato dalle ottime prestazioni di Dodo, e il giocare con continuità lo aiuterebbe senza dubbio nel suo percorso di crescita. La formula sarebbe il prestito vista anche l'offerta di 20 milioni ricevuta in estate per il classe 2004. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tuttosport-conte-vuole-un-esterno-di-centrocampo-idea-biraghi-per-gennaio/281345/