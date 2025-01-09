Sky Sport: "Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly"

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fiorentina e Parma stanno lavorando a uno scambio che coinvolgerebbe Woyo Coulibaly e Michael Kayode. Nello specifico, Kayode si trasferirebbe ai crociati, mentr...

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2025 20:45

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