Sky Sport: "Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly"
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fiorentina e Parma stanno lavorando a uno scambio che coinvolgerebbe Woyo Coulibaly e Michael Kayode. Nello specifico, Kayode si trasferirebbe ai crociati, mentr...
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fiorentina e Parma stanno lavorando a uno scambio che coinvolgerebbe Woyo Coulibaly e Michael Kayode. Nello specifico, Kayode si trasferirebbe ai crociati, mentre il francese approderebbe alla Fiorentina. Nella stagione in corso, il classe 2004 della squadra viola che ha vinto il golden boy per la scorsa stagione, ha giocato in totale 12 partite, mentre Coulibaly ha giocato 15 partite.
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