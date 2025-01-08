Palladino: "Sul mercato vogliamo alzare il livello. Non ho litigato con Quarta, via perchè gioca poco"

Intervista di Raffaele Palladino a Sky Sport, il tecnico della Fiorentina ha parlato dopo il termine del girone di andata

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Raffaele Palladino ha parlato del momento di campionato della Fiorentina. Queste le parole dell'allenatore viola:

Dopo le otto vittorie consecutive, la Fiorentina nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte per la squadra toscana: “Un risultato straordinario, ma un calo era fisiologico, normale. Durante l’allenamento i ragazzi fanno il massimo“.

L’allenatore ha fatto quindi un primo bilancio della stagione: “Estremamente positivo. Abbiamo fatto un bel percorso sia in campionato che in Conference. Abbiamo fatto 32 punti in campionato con una partita in meno. Tante vittorie, anche contro grandi squadre. Non volevamo perdere i punti contro l’Udinese, ma delle battute d’arresto in un campionato così equilibrate ci stanno”

Quindi, l’allenatore ha parlato pure del mercato: “Il mercato è imprevedibile e ogni minuto può cambiare. Non vogliamo fare tante cose ma vogliamo farne poche e giuste. Vogliamo alzare il livello ed essere ambiziosi“.

L’allenatore viola si è concentrato anche sul lavoro da fare in campo: “La società è concentrata sul mercato io sulla parte tecnica. Il mio compito è recuperare tutti, non mi possono permettere di perdere nessuno. Devo capire il perché alcuni non riescono a esprimersi al 100%“.

Su Martinez Quarta e Biraghi: "Ho letto molte falsità: non c'è stato alcun litigio. Ho un ottimo rapporto sia con Biraghi che con Martinez Quarta. Quest'ultimo ha avuto meno spazio di quanto si aspettasse e, dopo aver ricevuto un'offerta dall'Argentina, ha chiesto di poter partire. Per quanto riguarda Biraghi, ci siamo confrontati insieme, con la presenza della società, e abbiamo deciso di comune accordo che a gennaio sarebbe andato via : finché io giocatori sono a disposizione, mi baso sulla meritocrazia Se ritengo che possano essere utili alla squadra, li schiero in campo, e questo vale per Parisi così come per tutti gli altri."

ZENGA SNOBBA DE GEA, LE SUE PAROLE SUL PORTIERE DELLA FIORENTINA

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