Zenga snobba De Gea: "Lui è un buon portiere, ma in Italia ce ne sono di migliori"

L'ex portiere di Inter e Sampdoria ha stilato una sua personale classifica legata ai portieri migliori del nostro campionato

L'ex portiere di Inter e Sampdoria Walter Zenga ha stilato a Sky Sport la sua personalissima top 3 portieri del campionato: "Ne dico 3 che per me sono i migliori. Dico Di Gregorio che, alla Juve, ha una grande responsabilità addosso e che gioca molto bene tra i pali, oltre al fatto che sta bruciando le tappe velocemente poi dico Carnesecchi che a Bergamo è cresciuto tanto ed è fortissimo anche grazie a Gasperini e poi dico Caprile che è il portiere del futuro, giovane ed esplosivo in tutto.

Su De Gea:"Bravo portiere, ha grandi doti ed è molto esperto tanto di capello davvero, ma non mi fa le parate di Carnesecchi. C'è di meglio in Italia."

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