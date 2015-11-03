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Notizie Zenga Fiorentina

Zenga snobba De Gea: "Lui è un buon portiere, ma in Italia ce ne sono di migliori"

08 gennaio 2025 14:05

Zenga: "Come faccio a stare bene se vedo che Di Francesco e Giampaolo allenano e io no?"

14 giugno 2021 11:49

Zenga: "Siamo stati un po' sfortunati, vorrei rivedere il gol annullato a Simeone"

08 luglio 2020 21:51

Zenga: "Mio figlio vuole giocare con Simeone, Joao e Nainggolan dopo aver visto la partita contro la Fiorentina"

05 marzo 2020 15:44

Giulini: "È da tre mesi che facciamo ridere. Il Cagliari non è più quello ammirato con la Fiorentina"

05 marzo 2020 07:51

Se salta Montella da Prandelli a Guidolin ecco tutti i nomi dei possibili traghettatori

10 dicembre 2019 13:51

Zenga: "La Fiorentina è una squadra nuova, Montella alla fine è riuscito a vincere. Ribery..."

30 settembre 2019 20:17

Zenga polemico: "Cominciano a vincere tutte alla fine, stranamente..."

13 maggio 2018 20:04

Zenga: "Fiorentina brava a concretizzare, ci tenevamo a omaggiare Astori"

31 marzo 2018 17:39

Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...

31 marzo 2018 12:18

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Sky Sport, il Crotone ha scelto il successore di Nicola, sarà Zenga il nuovo allenatore calabrese

07 dicembre 2017 20:34

Zenga: "Bernardeschi? Non capisco il suo ragionamento per andare alla Juventus. Alla Fiorentina.."

14 novembre 2017 11:13

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