Zenga: "La Fiorentina è una squadra nuova, Montella alla fine è riuscito a vincere. Ribery..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dall'ex portiere ed ora allenatore Walter Zenga su Milan-Fiorentina: "Per Giampaolo mi dispiace, per me merita un palcoscenico diverso. Applausi per Franck Ribe...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dall'ex portiere ed ora allenatore Walter Zenga su Milan-Fiorentina: "Per Giampaolo mi dispiace, per me merita un palcoscenico diverso. Applausi per Franck Ribery? Quando giocai il mio ultimo anno all'Inter rischiammo di retrocedere, quando giocavamo a San Siro erano talmente tanti i fischi che sembrava di essere in trasferta. La Fiorentina non vinceva da tantissimo, è una squadra nuova. Montella anche era in discussione ma alla fine è riuscito a vincere".