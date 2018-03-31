Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...

Stefano Pioli non è l'unico ad avere problemi di formazione a causa degli infortunati; anche il Crotone infatti, ha dovuto fare i conti con un'infermeria affollata ed assenze pesanti. L'allenatore dei...

Stefano Pioli non è l'unico ad avere problemi di formazione a causa degli infortunati; anche il Crotone infatti, ha dovuto fare i conti con un'infermeria affollata ed assenze pesanti. L'allenatore dei pitagorici Walter Zenga perde due calciatori chiave per la trasferta di Firenze: il reparto offensivo è infatti rimasto orfano di Budimir e Nalini. Il probabile undici di partenza dovrebbe quindi essere il seguente: un 4-3-3 con Cordaz fra i pali, Ceccherini e Capuano che formeranno la coppia di centrali, Faraoni e Martella sulle corsie. La linea mediana sarà composta da Benali, Barberis e Mandragora, mentre in attacco agiranno Ricci, Stoian e l'unica punta Trotta.

Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Benali, Barberis, Mandragora, Ricci, Trotta, Stoian. A disposizione: Festa, Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Ajeti, Izco, Diaby, Crociata, Zanellato, Rohden, Tumminello, Simy. Allenatore: Walter Zenga.