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Notizie Trasferta Fiorentina

Corriere dello Sport: "Lontano dal Franchi la Fiorentina è più forte. Cinque vittorie nelle ultime sei".

07 aprile 2026 09:28

"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105

15 marzo 2026 22:29

La Curva Fiesole invita la tifoseria a seguire la squadra a Empoli: tutti in treno!

10 febbraio 2024 18:36

Presidente ATF: "Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila"

29 aprile 2023 11:38

Fiorentina Women's, formazioni iniziali della sfida contro la Juventus Women

24 marzo 2019 14:57

Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...

31 marzo 2018 12:18

Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"

23 febbraio 2018 15:18

Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"

18 febbraio 2018 13:55

Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

20 dicembre 2017 18:38

PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...

10 dicembre 2017 11:36

La probabile formazione di Iachini: Sassuolo speculare alla Fiorentina, 4-3-3 con Matri favorito su Falcinelli...

03 dicembre 2017 11:49

Fiorentina in maglia verde domenica all'Olimpico, l'esordio della divisa non è fu dei migliori...

24 novembre 2017 11:18

Inter-Fiorentina, saranno un migliaio i tifosi Viola presenti al Meazza di Milano

20 agosto 2017 14:18

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