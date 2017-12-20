Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

La Fiorentina ha svolto quest'oggi la prerifinitura in vista di Cagliari, sotto gli occhi vigili di un ospite speciale, il presidente Mario Cognigni. I ragazzi di Pioli hanno preparato in queste ore l...

La Fiorentina ha svolto quest'oggi la prerifinitura in vista di Cagliari, sotto gli occhi vigili di un ospite speciale, il presidente Mario Cognigni. I ragazzi di Pioli hanno preparato in queste ore la trasferta nella tana dei rossoblu, dove sarà probabile un turnover, considerando l'impegno del 26 dicembre in Coppa Italia contro la Lazio.