Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...
La Fiorentina ha svolto quest'oggi la prerifinitura in vista di Cagliari, sotto gli occhi vigili di un ospite speciale, il presidente Mario Cognigni. I ragazzi di Pioli hanno preparato in queste ore l...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2017 18:38
La Fiorentina ha svolto quest'oggi la prerifinitura in vista di Cagliari, sotto gli occhi vigili di un ospite speciale, il presidente Mario Cognigni. I ragazzi di Pioli hanno preparato in queste ore la trasferta nella tana dei rossoblu, dove sarà probabile un turnover, considerando l'impegno del 26 dicembre in Coppa Italia contro la Lazio.