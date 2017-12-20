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Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

La Fiorentina ha svolto quest'oggi la prerifinitura in vista di Cagliari, sotto gli occhi vigili di un ospite speciale, il presidente Mario Cognigni. I ragazzi di Pioli hanno preparato in queste ore l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2017 18:38
Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena... -
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La Fiorentina ha svolto quest'oggi la prerifinitura in vista di Cagliari, sotto gli occhi vigili di un ospite speciale, il presidente Mario Cognigni. I ragazzi di Pioli hanno preparato in queste ore la trasferta nella tana dei rossoblu, dove sarà probabile un turnover, considerando l'impegno del 26 dicembre in Coppa Italia contro la Lazio.

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