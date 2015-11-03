Notizie Presidente Fiorentina

Serie A, uno dei 20 presidenti è positivo al Coronavirus, ha partecipato all'assemblea di Lega
10 settembre 2020 07:33
Ex presidente Bayern Monaco: "Basta acquisti da 100 milioni di euro. Il calcio sarà diverso dopo il Coronavirus"
26 marzo 2020 19:13
Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...
20 dicembre 2017 18:38
Presidente SPAL: ''Oggi episodi arbitrali a nostro sfavore, Fiorentina squadra piena di grandi giocatori''
19 novembre 2017 21:08
Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"
15 novembre 2017 18:25
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