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Notizie Presidente Fiorentina

Serie A, uno dei 20 presidenti è positivo al Coronavirus, ha partecipato all'assemblea di Lega

10 settembre 2020 07:33

Ex presidente Bayern Monaco: "Basta acquisti da 100 milioni di euro. Il calcio sarà diverso dopo il Coronavirus"

26 marzo 2020 19:13

Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

20 dicembre 2017 18:38

Presidente SPAL: ''Oggi episodi arbitrali a nostro sfavore, Fiorentina squadra piena di grandi giocatori''

19 novembre 2017 21:08

Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"

15 novembre 2017 18:25

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