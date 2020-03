L’ex presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha parlato ai microfoni di Kicker: “Io non riesco a immaginare, nei prossimi anni, acquisti da 100 milioni di euro. Il prezzo dei trasferimenti diminuirà, a causa del Coronavirus. Molto probabilmente il mondo del calcio sarà diverso. Le sfide a porte chiuse garantirebbero almeno i proventi dei diritti televisivi e potrebbero scongiurare catastrofi per il 2019/2020. Ma se non si giocherà prima di Natale, il sistema sarà in grosso pericolo”.