Presidente SPAL: ''Oggi episodi arbitrali a nostro sfavore, Fiorentina squadra piena di grandi giocatori''

A Radio Bruno arrivano anche le parole del presidente della SPAL, Mattioli: "Siamo un gruppo unito che vuol far bene. Oggi contro un’ottima squadra abbiamo dimostrato di voler fare punti, dobbiamo com...

A Radio Bruno arrivano anche le parole del presidente della SPAL, Mattioli: "Siamo un gruppo unito che vuol far bene. Oggi contro un’ottima squadra abbiamo dimostrato di voler fare punti, dobbiamo comunque essere felici. Semplici è un grande allenatore e confidiamo in lui, fa parte della nostra famiglia, siamo contenti di lui. La Fiorentina non mi ha deluso, ci hanno messo in difficoltà ma è difficile contro una squadra con grandi giocatori come quelli che hanno loro. L’arbitro? I giocatori mi hanno detto che c’è stato qualche episodio a nostro sfavore e questo mi dispiace".