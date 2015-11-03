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Notizie Allenatore Fiorentina

Pedullà rivela: "Juric vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma, il suo agente è a Trigoria"

18 settembre 2024 13:08

Alberto Gilardino: "Futuro? Ora penso al Genoa e al campo, poi ci sarà tempo e modo di parlare"

10 febbraio 2024 18:46

Da lunedì si penserà a Mister X, il prossimo allenatore, dovrà piacere a Commisso

19 luglio 2020 09:02

Allenatore juniores vince 27-0 ma il presidente l'esonera: “L’avversario va rispettato”

17 novembre 2019 11:48

Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta male ed è costretto a lasciare la panchina del Bologna

13 luglio 2019 09:21

Del Neri: "L'Empoli ha un brutto campionato. A parte la Fiorentina, le altre squadre hanno un obbiettivo per cui lottare"

03 maggio 2019 13:44

Frosinone, Baroni: "La strada è giusta, bisogna crederci daremo tutto quello che abbiamo in campo…"

07 aprile 2019 15:23

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Semplici: "Orgoglioso della mia Spal. Io in viola? Prematuro parlarne, ma sarebbe bello. Presenza dei DV fondamentale..."

26 marzo 2018 13:48

Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"

13 marzo 2018 17:37

Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...

18 febbraio 2018 14:16

Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."

03 febbraio 2018 12:11

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."

12 gennaio 2018 18:17

Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."

10 gennaio 2018 13:44

Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."

03 gennaio 2018 18:57

Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

28 dicembre 2017 12:42

Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...

20 dicembre 2017 18:38

PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...

10 dicembre 2017 12:04

Di Carlo: "Théréau innamorato del pallone, ma che giocatore! Simeone meglio di Babacar. Su Pioli..."

05 dicembre 2017 17:34

Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..."

05 dicembre 2017 17:02

Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."

28 novembre 2017 11:50

Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"

20 novembre 2017 20:09

Pioli: "Parzialmente soddisfatti, abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Prova positiva"

19 novembre 2017 19:47

Cavasin: "La squadra è da Europa League, ma servono nuovi innesti sulle fasce. Il lavoro di Pioli pagherà.."

07 novembre 2017 17:58

Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."

30 ottobre 2017 14:16

Cagni: "Giocatori come Théréau fanno le fortune degli allenatori, è decisivo in ogni squadra, un vero idolo"

17 ottobre 2017 15:18

Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."

30 settembre 2017 14:57

Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...

19 settembre 2017 13:58

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