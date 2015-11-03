Notizie Allenatore Fiorentina

Pedullà rivela: "Juric vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma, il suo agente è a Trigoria"
18 settembre 2024 13:08
Alberto Gilardino: "Futuro? Ora penso al Genoa e al campo, poi ci sarà tempo e modo di parlare"
10 febbraio 2024 18:46
Da lunedì si penserà a Mister X, il prossimo allenatore, dovrà piacere a Commisso
19 luglio 2020 09:02
Allenatore juniores vince 27-0 ma il presidente l'esonera: “L’avversario va rispettato”
17 novembre 2019 11:48
Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta male ed è costretto a lasciare la panchina del Bologna
13 luglio 2019 09:21
Del Neri: "L'Empoli ha un brutto campionato. A parte la Fiorentina, le altre squadre hanno un obbiettivo per cui lottare"
03 maggio 2019 13:44
Frosinone, Baroni: "La strada è giusta, bisogna crederci daremo tutto quello che abbiamo in campo…"
07 aprile 2019 15:23
Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
Semplici: "Orgoglioso della mia Spal. Io in viola? Prematuro parlarne, ma sarebbe bello. Presenza dei DV fondamentale..."
26 marzo 2018 13:48
Spalletti: "Ci porteremo sempre dentro il silenzio del Franchi. Davide era speciale, si merita tutto l'affetto dimostratogli"
13 marzo 2018 17:37
Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...
18 febbraio 2018 14:16
Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."
03 febbraio 2018 12:11
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Tapiro d'oro a Mihajlovic dopo l'esonero: "Sto diventando una mezza s***, passerò al pugilato..."
12 gennaio 2018 18:17
Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."
10 gennaio 2018 13:44
Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."
03 gennaio 2018 18:57
Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...
28 dicembre 2017 12:42
Cognigni ha assistito alla seduta pomeridiana d'allenamento. Pioli cura i dettagli in vista della Sardegna Arena...
20 dicembre 2017 18:38
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
Di Carlo: "Théréau innamorato del pallone, ma che giocatore! Simeone meglio di Babacar. Su Pioli..."
05 dicembre 2017 17:34
Pioli: "Chiesa è sulla strada giusta, alla sua età pochi come lui, dimostra grande qualità..."
05 dicembre 2017 17:02
Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."
28 novembre 2017 11:50
Lippi: "Tavecchio ha una pessima memoria, fu lui a scegliere Ventura. Anche Montella era fra i candidati"
20 novembre 2017 20:09
Pioli: "Parzialmente soddisfatti, abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Prova positiva"
19 novembre 2017 19:47
Cavasin: "La squadra è da Europa League, ma servono nuovi innesti sulle fasce. Il lavoro di Pioli pagherà.."
07 novembre 2017 17:58
Iachini: "Genoa? No grazie, troppo legato ai tifosi blucerchiati, non sarebbe corretto nei loro confronti..."
30 ottobre 2017 14:16
Cagni: "Giocatori come Théréau fanno le fortune degli allenatori, è decisivo in ogni squadra, un vero idolo"
17 ottobre 2017 15:18
Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."
30 settembre 2017 14:57
Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...
19 settembre 2017 13:58
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