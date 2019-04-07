Frosinone, Baroni: "La strada è giusta, bisogna crederci daremo tutto quello che abbiamo in campo…"

Marco Baroni ha parlato ai microfoni su Dazn: "La strada è giusta, non restano molte gare. Queste vittorie ci danno tanto fiducia ed energia: avremo una grande squadra in casa domenica prossima (l'Int...

Marco Baroni ha parlato ai microfoni su Dazn: "La strada è giusta, non restano molte gare. Queste vittorie ci danno tanto fiducia ed energia: avremo una grande squadra in casa domenica prossima (l'Inter, ndr), siamo pronti per sfidarla. In queste ultime due partite abbiamo raccolto punti, ma c'è ancora da lavorare con grande impegno e dedizione. Non molliamo per niente, poi vedremo. La salvezza? Noi ci crediamo, a questo punto dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Non vedo il motivo per cui dovremmo abbassare la guardia: dobbiamo giocare con coraggio tutte le gare che rimangono, poi vedremo".