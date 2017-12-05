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Di Carlo: "Théréau innamorato del pallone, ma che giocatore! Simeone meglio di Babacar. Su Pioli..."

Domenico Di Carlo, allenatore ex Chievo e Sampdoria al momento senza panchina, ha parlato a Lady Radio di Cyril Théréau, giocatore che conosce molto bene, ma non solo... Ecco le dichiarazioni: "A volt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2017 17:34
Di Carlo: "Théréau innamorato del pallone, ma che giocatore! Simeone meglio di Babacar. Su Pioli..." -
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Domenico Di Carlo, allenatore ex Chievo e Sampdoria al momento senza panchina, ha parlato a Lady Radio di Cyril Théréau, giocatore che conosce molto bene, ma non solo... Ecco le dichiarazioni: "A volte Cyril si innamora un po' troppo del pallone ma è un giocatore determinante. Ama essere al centro del gioco, ma è importantissimo a livello realizzativo. Dove può arrivare questa Fiorentina? Quando si cambia quasi tutta la squadra e si inizia un nuovo progetto serve tempo. Dobbiamo lasciare lavorare Pioli. Simeone o Babacar? Giusto dare continuità al Cholito".

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