Notizie Di Carlo Fiorentina

Di Carlo avverte: "I tifosi devono aspettare la fine prima di criticare. Operazione Vlahovic lungimirante"
11 maggio 2022 13:50
Di Carlo: "Pezzella andava espulso, ci manca un rigore e quello parato andava ricalciato. Il motivo..."
28 gennaio 2019 13:39
Di Carlo: "Con i loro due centrocampisti abbiamo perso d'identità ma non molliamo. L'arbitro.."
27 gennaio 2019 15:31
Ufficiale: Di Carlo si siede nuovamente sulla panchina del Chievo Verona.
13 novembre 2018 18:04
Di Carlo: "La Fiorentina darà fastidio a tutti, può essere l'outsider di questo campionato"
19 settembre 2018 12:42
Di Carlo: "A Firenze dopo ogni sconfitta piovono critiche, ma poi con una vittoria torna subito l'entusiasmo"
13 dicembre 2017 13:32
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