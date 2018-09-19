Di Carlo: "La Fiorentina darà fastidio a tutti, può essere l'outsider di questo campionato"
Domenico Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Sono due squadre in buona forma ed entrambe hanno in dote un gioco ben definito grazie a due allenatori. Possono essere due outsider di ques...
Domenico Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Sono due squadre in buona forma ed entrambe hanno in dote un gioco ben definito grazie a due allenatori. Possono essere due outsider di questo campionato".
Prosegue sulla Fiorentina: "La partita di Napoli, nonostante la sconfitta, avrà dato certezze alla Fiorentina, che darà fastidio a tutte le squadre, big comprese".
E su Pjaca: "E’ un giocatore di alto livello, ma praticamente non gioca da un anno e deve ritrovare i ritmi piano piano. Ma le qualità non si discutono".
Spende alcune parole anche per Veretout: "Regista? C’è bisogno di un po’ di tempo, lo stesso discorso vale per Hamsik. Veretout davanti alla difesa può portare rapidità. Io cercherei di sfruttarlo un po’ basso e un po’ sulla trequarti a seconda delle situazioni, ma Pioli lo saprà gestire al meglio".