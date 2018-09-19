Di Carlo: "La Fiorentina darà fastidio a tutti, può essere l'outsider di questo campionato"

Domenico Di Carlo è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Sono due squadre in buona forma ed entrambe hanno in dote un gioco ben definito grazie a due allenatori. Possono essere due outsider di ques...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2018 12:42

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