Di Carlo: "Pezzella andava espulso, ci manca un rigore e quello parato andava ricalciato. Il motivo..."

Di Carlo, mister del Chievo, è tornato sugli episodi arbitrali a Radio Rai: "Dobbiamo essere oggettivi e propositivi sul VAR: sono favorevole però deve portare benefici e aiutare l’arbitro. Chi è desi...

Di Carlo, mister del Chievo, è tornato sugli episodi arbitrali a Radio Rai: "Dobbiamo essere oggettivi e propositivi sul VAR: sono favorevole però deve portare benefici e aiutare l’arbitro. Chi è designato al VAR qualche volta non fa il suo compito, come successo ieri a noi ma anche in altre circostanze. In questo bisogna migliorare. Ciò che è successo ieri è stato importante al fine del risultato. Il gol di Giaccherini? Capisco che sia stato annullato ma ha toccato la riga con un tacchetto. Però sono fiscale e dico che quello è un gol da annullare. C’è stato un altro episodio: sul rigore parato a Pellissier, Lafont si è mosso molto prima. Se si vede tutto, anche queste piccolezze, finisce il calcio. Pezzella? Poteva anche essere espulso sull’episodio contro Pellissier nel primo tempo visto che era fallo e chiara occasione da gol. Il VAR deve aiutare l’arbitro, non sentirsi protagonista. Ci tengo a dire ai miei giocatori che sono stati fantastici ad aiutare l’arbitro nel loro comportamento, hanno rispettato tutte le scelte.