Di Carlo: "Con i loro due centrocampisti abbiamo perso d'identità ma non molliamo. L'arbitro.."

In mixed zone ha parlato il tecnico cliviense Mimmo Di Carlo. Queste le sue parole: "I ragazzi sono stati bravi, la squadra c'è, è viva

In mixed zone ha parlato il tecnico clivense Mimmo Di Carlo. Queste le sue parole: "I ragazzi sono stati bravi, la squadra c'è, è viva e se la gioca. Arbitraggio? Il Var va usato e chi lo consulta non può incidere su una partita. Chiffi ha fatto un ottimo arbitraggio, a parte su Pellissier. Li aspetti e vai a vedere. Ma l'arbitro non può essere penalizzato dal signor Serra, al Var. Oggi abbiamo fatto una gran partita a livello tecnico, abbiamo creato occasioni come i nostri avversari. In fase difensiva bisogna avere più accortezze, è una situazione di gioco che bisogna migliorare. Tutte le cose negative sono venute fuori oggi, vedi Tomovic, ma la squadra ha dimostrato di avere cuore e grinta. Fiorentina? Quando hanno messo i due centrocampisti abbiamo perso di intensità. Poi noi siano mancati in fase realizzativa, mentre i viola sono stati bravi in quello. Il calcio è così, ma questa squadra non molla mai niente"