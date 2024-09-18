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Pedullà rivela: "Juric vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma, il suo agente è a Trigoria"

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, la Roma pensa al futuro. In questi minuti Beppe Riso, agente di Ivan Juric, è arrivato a Trigoria per parlare con i Friedkin. Il suo nome era già emerso un paio di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2024 13:08
Pedullà rivela: "Juric vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma, il suo agente è a Trigoria" -
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Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, la Roma pensa al futuro. In questi minuti Beppe Riso, agente di Ivan Juric, è arrivato a Trigoria per parlare con i Friedkin. Il suo nome era già emerso un paio di ore fa al netto di altre candidature (Allegri. Sarti, Tuchel) che non hanno portato ad alcun tipo di contatto. Adesso si può stringere per Juric, probabile contratto fino a giugno con opzione di rinnovo legata alla qualificazione in Champions. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

LE PAROLE DI CASSANO

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