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Cassano: "Pradè è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba soldi, è onesto"

Antonio Cassano conosce molto bene Daniele Pradè, che ha avuto come dirigente ai tempi della Roma. Le sue parole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2024 10:48
Cassano: "Pradè è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba soldi, è onesto" -
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Nel corso del suo intervento sulla Fiorentina (LEGGI QUI L'INTERVENTO INTEGRALE) nel podcast "Viva El Futbol", Antonio Cassano ha parlato anche di Daniele Pradè e della costruzione della squadra viola, queste le sue parole:

Io conosco da tanto Daniele Pradè, è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba, che non ha bisogno di soldi, è una persona onesta e per bene. Lui si fida molto delle persone che ha al fianco. Credo che per il mercato abbia sentito molto l’allenatore. Hai in rosa due giocatori come Beltran e Ikonè che hai pagato tanto e che devi valorizzare ma se prendi Colpani e Kean li metti da parte. Richardson mi piace molto, non ho capito Bove e Cataldi.

Ho paura che la Fiorentina possa avere grandi problemi quest’anno. Vieni da 3 finali, ma adesso devi fare di più e fare qualcosa di concreto. Vero che dicono che ha indovinato Kean, ma hanno sempre sbagliato il nove dopo Vlahovic, a Firenze serve un centravanti vero. Io avrei dato grande fiducia a Beltran, a me piace molto. Lui lo scorso anno ha avuto delle difficoltà, ma poi dopo l’investimento grosso che hai fatto prendi altri giocatori e lo metti definitivamente da parte”

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