Cassano: "Pradè è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba soldi, è onesto"

Antonio Cassano conosce molto bene Daniele Pradè, che ha avuto come dirigente ai tempi della Roma. Le sue parole

Nel corso del suo intervento sulla Fiorentina (LEGGI QUI L'INTERVENTO INTEGRALE) nel podcast "Viva El Futbol", Antonio Cassano ha parlato anche di Daniele Pradè e della costruzione della squadra viola, queste le sue parole:

Io conosco da tanto Daniele Pradè, è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba, che non ha bisogno di soldi, è una persona onesta e per bene. Lui si fida molto delle persone che ha al fianco. Credo che per il mercato abbia sentito molto l’allenatore. Hai in rosa due giocatori come Beltran e Ikonè che hai pagato tanto e che devi valorizzare ma se prendi Colpani e Kean li metti da parte. Richardson mi piace molto, non ho capito Bove e Cataldi.

Ho paura che la Fiorentina possa avere grandi problemi quest’anno. Vieni da 3 finali, ma adesso devi fare di più e fare qualcosa di concreto. Vero che dicono che ha indovinato Kean, ma hanno sempre sbagliato il nove dopo Vlahovic, a Firenze serve un centravanti vero. Io avrei dato grande fiducia a Beltran, a me piace molto. Lui lo scorso anno ha avuto delle difficoltà, ma poi dopo l’investimento grosso che hai fatto prendi altri giocatori e lo metti definitivamente da parte”

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