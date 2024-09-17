Cassano: "Fiorentina piena di limiti. Palladino non vede Beltran, che è molto più forte di Kean"

Dopo Atalanta-Fiorentina, Antonio Cassano ha parlato della squadra viola e di tutto ciò che non gli piace particolarmente

Antonio Cassano ha parlato al suo podcast con Adani e Ventola, queste le sue parole sulla Fiorentina dopo la gara contro l'Atalanta:

"La Fiorentina ha molti limiti, ha subito una valangata di gol, tra le due Conference e le quattro di campionato. Vero che ha fatto qualcosa di buono con l'Atalanta ma è anche vero che ogni volta che l'Atalanta attaccava poteva fare gol ad ogni azione. Loro hanno cambiato tutta l'idea di questi anni di Italiano, che in questi 3 anno ha fatto qualcosa di straordinario e qualcuno gli rompeva anche le scatole. Palladino è bravo e a Monza ha fatto benissimo, è un allievo di Gasperini.

A me non convince la gestione di qualche giocatore, Beltran contro l'Atalanta ha fatto zero minuti, lui non lo vede, ha voluto a tutti i costi Kean e per questo lui sarà il perno. Non tiene in considerazione Beltran. Hai dato via il tuo giocatore più forte, Nico Gonzalez ed hai preso Colpani, per me è un giocatore modesto. Lo hai preso perchè te lo ha chiesto l'allenatore. A Firenze hanno rotto le scatole a chi ha una qualità impressionante, pensa a Colpani.

Nico a me piaceva, è andato via. Loro hanno anche Ikonè, che gioca nella stessa posizione di Colpani. Io conosco da tanto Daniele Pradè, è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba, che non ha bisogno di soldi, è una persona onesta e per bene. Lui si fida molto delle persone che ha al fianco. Credo che per il mercato abbia sentito molto l'allenatore. Hai in rosa due giocatori come Beltran e Ikonè che hai pagato tanto e che devi valorizzare ma se prendi Colpani e Kean li metti da parte. Richardson mi piace molto, non ho capito Bove e Cataldi.

Ho paura che la Fiorentina possa avere grandi problemi quest'anno. Vieni da 3 finali, ma adesso devi fare di più e fare qualcosa di concreto. Vero che dicono che ha indovinato Kean, ma hanno sempre sbagliato il nove dopo Vlahovic, a Firenze serve un centravanti vero. Io avrei dato grande fiducia a Beltran, a me piace molto. Lui lo scorso anno ha avuto delle difficoltà, ma poi dopo l'investimento grosso che hai fatto prendi altri giocatori e lo metti definitivamente da parte"

TREVISANI HA PARLATO DI KEAN

https://www.labaroviola.com/trevisani-kean-partita-mostruosa-contro-latalanta-e-indiscutibilmente-lattaccante-italiano-piu-forte/268539/