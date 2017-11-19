Pioli: "Parzialmente soddisfatti, abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Prova positiva"

Nel post partita il tecnico Viola Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, definendo 'positiva' la prestazione della squadra. Questo il commento dell'allenatore: "Siamo parzialmen...

Nel post partita il tecnico Viola Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, definendo 'positiva' la prestazione della squadra. Questo il commento dell'allenatore: "Siamo parzialmente soddisfatti, volevamo vincere e la squadra lo ha dimostrato. Andare sotto alla prima occasione è difficile da gestire, abbiamo reagito ed è una prova di carattere ed è una prova positiva che ci fa ben sperare per il futuro"