Notizie Postpartita Fiorentina

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Pioli: "Parzialmente soddisfatti, abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Prova positiva"
19 novembre 2017 19:47
Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"
30 ottobre 2017 13:27
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