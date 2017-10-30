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Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"

Marcello Trotta, attaccante del Crotone di Davide Nicola ed ex Sassuolo e Fulham fra le altre, ha parlato ieri nel post partita di Crotone-Fiorentina, sfida vinta dai calabresi anche grazie ad un suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 13:27
Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica" - CROTONE, ITALY - JANUARY 14: Marcello Trotta of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Bologna FC at Stadio Comunale Ezio Scida on January 14, 2017 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - JANUARY 14: Marcello Trotta of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Bologna FC at Stadio Comunale Ezio Scida on January 14, 2017 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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Marcello Trotta, attaccante del Crotone di Davide Nicola ed ex Sassuolo e Fulham fra le altre, ha parlato ieri nel post partita di Crotone-Fiorentina, sfida vinta dai calabresi anche grazie ad un suo gol. Ecco le dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale degli squali: "Dopo due partite in cui non abbiamo raccolto nulla era importante fare risultato, siamo ancora più felici di averlo raccolto contro la Fiorentina che veniva da tre vittorie di fila. E' un successo importante soprattutto per muovere la classifica, che è sempre l'obiettivo primario. Il gol? Era anche ora arrivasse. Contro il Bologna proveremo a metterli in difficoltà e servirà essere cinici, sfruttare al massimo tutte le occasioni".

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