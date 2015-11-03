Notizie Gol Fiorentina

Il gol di Biraghi al Verona è il migliore di febbraio. La Serie A incorona la magia da centrocampo del capitano viola
02 marzo 2023 19:21
Corriere Fiorentino, 7 gol in 8 gare: media di 0,88 reti a gara come chi lotta per non retrocedere
03 ottobre 2022 09:40
Il video del primo gol in allenamento di Ikonè alla Fiorentina, sinistro piazzato su assist di Castrovilli
03 gennaio 2022 17:27
Vicina l'esclusione dalla serie A per la Salernitana. Regolamento salva Vlahovic, non perde i gol fatti
16 dicembre 2021 11:49
Video, tutti i gol segnati da Maradona alla Fiorentina, tra Napoli e Firenze
26 novembre 2020 18:03
Ghezzal: "Sono molto orgoglioso di segnare il primo gol con la Fiorentina"
16 luglio 2020 13:26
Cutrone felice dopo il gol al Verona: "Grandi emozioni! Non molliamo!!"
12 luglio 2020 23:23
Al 28' Pezzella su calcio d'angolo di Pulgar fa 1-1. La Fiorentina dà segni di vita e torna in partita
22 giugno 2020 20:05
Vlahovic: "Sono felice per la mia seconda doppietta con questa maglia, ma anche per i tifosi, la mia squadra e i miei compagni"
16 febbraio 2020 18:17
De Ligt: "Sono molto contento di aver segnato ad una rivale storica come la Fiorentina"
02 febbraio 2020 15:05
GOOOOOOL FIORENTINA! ANGOLO DI PULGAR, RETE DI MILENKOVIC!
06 ottobre 2019 14:55
Edimilson: "Vorrei essere riscattato dalla Fiorentina. Dedico il gol a mia figlia, ma era più importante vincere"
03 febbraio 2019 17:54
Riganò se la prende con Simeone: “Quel gol lo segnava anche un bambino”
29 dicembre 2018 17:04
Inglese: "Bello tornare a segnare e vincere. Fiorentina squadra forte, proveremo a batterli anche al Franchi"
18 febbraio 2018 13:55
Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."
05 febbraio 2018 15:21
Simeone 4 tiri e un gol, Icardi 1 tiro e un gol: sfida in parità, ma le statistiche...
06 gennaio 2018 16:08
Thereau, che fine hai fatto? Mai così a secco di gol dal 2011: età e infortunio pesano...
03 gennaio 2018 10:49
Ilicic segna e svela un retroscena: "In passato molto vicino al Torino, ma la Fiorentina non mi lasciò partire..."
03 dicembre 2017 12:04
UNA GRANDE FIORENTINA ACCIUFFA IL PARI IN EXTREMIS, 1-1 A ROMA: DECISIVO BABACAR E IL VAR...
26 novembre 2017 19:47
FIORENTINA SOTTO 1-0 ALL'INTERVALLO, DECISIVA LA RETE DI DE VRIJ ALL'OLIMPICO. VIOLA SPENTI...
26 novembre 2017 18:38
Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava
04 novembre 2017 19:13
Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"
30 ottobre 2017 13:27
Sportiello: ''Grande approccio, non era scontato. Europa? Serve equilibrio. Niente gol subiti, merito di come ci difendiamo...''
22 ottobre 2017 17:31
Raddoppio Viola a Benevento! Segna Babacar, rete assegnata dopo il VAR review
22 ottobre 2017 16:03
Benassi si sblocca e porta in vantaggio i viola. Fiorentina avanti al 18'
22 ottobre 2017 15:14
Stepinski: "Archiviamo la partita di Cagliari e pensiamo subito alla Fiorentina, vogliamo vincere"
25 settembre 2017 12:14
Pezzella e il vizietto dei gol "pesanti": ecco perché non sono una novità. Al River Plate...
18 settembre 2017 16:52
Corriere fiorentino: da inizio campionato già create 44 occasioni da gol, con 23 tiri in porta
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La Fiorentina non si ferma più! Il portoghese Gil Dias fa 0-5 allo scadere...
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Verona-Fiorentina: Astori cala il tris e la Fiorentina dilaga a Verona!
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Verona-Fiorentina: Viola in vantaggio dopo 2 minuti! Primo sigillo per Simeone!
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Pasqual: "Il gol? Non ho esultato per rispetto dei miei ex tifosi"
15 aprile 2017 17:09
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