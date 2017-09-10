Verona-Fiorentina: Astori cala il tris e la Fiorentina dilaga a Verona!
La Fiorentina prende il largo già nel primo tempo contro il Verona! È arrivato anche lo 0-3 di capitan Astori su calcio d'angolo. Il centrale Viola ha piazzato il pallone alle spalle di Nicolas dopo a...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 15:23
La Fiorentina prende il largo già nel primo tempo contro il Verona! È arrivato anche lo 0-3 di capitan Astori su calcio d'angolo. Il centrale Viola ha piazzato il pallone alle spalle di Nicolas dopo averlo colpito di controbalzo. La squadra di Pioli sembra non volersi fermare!