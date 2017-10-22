Raddoppio Viola a Benevento! Segna Babacar, rete assegnata dopo il VAR review
La Fiorentina fa 2-0 al Ciro Vigorito di Benevento! La rete porta la firma di Babacar al 47': cross di Laurini dalla fascia destra, Veretout sul secondo palo ripropone al centro dove Khouma El Babacar...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 16:03
La Fiorentina fa 2-0 al Ciro Vigorito di Benevento! La rete porta la firma di Babacar al 47': cross di Laurini dalla fascia destra, Veretout sul secondo palo ripropone al centro dove Khouma El Babacar si fa trovare pronto ed insacca col piatto da pochi passi. Polemiche sulla rete viola, è infatti intervenuto il VAR per convalidare la marcatura, la posizione del senegalese era comunque regolare, sebbene al limite...