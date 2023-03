Il gol di Biraghi al Verona è il migliore di febbraio. La Serie A incorona la magia da centrocampo del capitano viola

Tra i tifosi viola non c’è mai stato alcun dubbio ma adesso a decretarlo è la stessa Serie A: il gol di Cristiano Biraghi al Verona è la rete più bella del mese di febbraio. Una marcature decisamente impossibile da ripetere quella realizzata da centrocampo dal capitano della Fiorentina, che in questi giorni ha incassato i meritati elogi da parte della stampa e degli avversari. Una grande soddisfazione per il club e per il difensore ex Inter, pronto a trascinare i suoi compagni verso un grande finale di stagione.

Cristiano Biraghi si è aggiudicato il premio "Goal Of The Month" presented by @cryptocom del mese di febbraio! 🏆 — Lega Serie A (@SerieA) March 2, 2023

